Для нумерації сторінок в книзі необхідно 6869 цифр.Скільки сторінок в книзі?
Математика
Для нумерації сторінок в книзі необхідно 6869 цифр.Скільки сторінок в книзі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маємо 9 цифр для одноцифрових сторінок (1-9), 180 цифр (10-99), 2700 цифр (100-999). Залишилось 3980 чотирицифрових сторінки, це номери 1000-1994. Отже, в книжці 1994 сторінки.
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