Помогите! Найдите значение выражения a²-b/a - a при a= 0,2; b= -5
Математика
Помогите! Найдите значение выражения a²-b/a - a при a= 0,2; b= -5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим наименьший общий знаменатель=a a^3-b-a^2/a=a^3-a^2-b/a подставляем:(0,2)^3-(0,2)^2-(-5)/0,2=0,008-0,04+5/0,2=24,84
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