Чем можно заменить оператор goto в турбо паскале. Существует программа нужно, чтобы при нажатии определенной буквы выполнялась определенный цикл, как это сделать не используя оператор безусловного перехода goto. Приведите при...
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Чем можно заменить оператор goto в турбо паскале. Существует программа нужно, чтобы при нажатии определенной буквы выполнялась определенный цикл, как это сделать не используя оператор безусловного перехода goto. Приведите пример на следующем коде: Program ABC; Uses CRT; var a, b, x, y, w, z: Real; C, D, E, Q: integer; begin begin {Q} writeln ('la-la-la'); writeln ('Если хотите вычислить сумму, то нажмите С, произведение- D, операцию деления -E '); readln; ClrScr; end; begin {c} readln(a, b); writeln (a+b); readln; ClrScr; end; begin {D} readln(x, y); writeln (x*y); readln; ClrScr; end; begin {E} readln(w, z); writeln (w/z); readln; ClrScr; end; end. Если пользователь нажимает букву Q нужно вернуть его к операции: " begin {Q} writeln ('la-la-la'); writeln ('Если хотите вычислить сумму, то нажмите С, произведение- D, операцию деления -E '); end;" В случае, если пользователь вводит любую другую букву нужно сказать, что 'Error, please enter C, E or D' и после того, как он введет нужную букву вывести соответствующую операцию
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Program ABC; Uses CRT; var a,b:real; c:char; begin ClrScr; repeat Writeln('la-la-la'); Write('Если хотите вычислить сумму, то нажмите С,'); Writeln(' произведение- D, операцию деления -E '); Writeln('Для завершения работы нажмите Q'); c:=ReadKey; case c of 'C','c':begin Write('Сложение: введите слагаемые: '); Read(a,b); Writeln('Сумма равна ',a+b); Write('Для продолжения нажмите любую клавишу'); ReadKey; ClrScr end; 'D','d':begin Write('Умножение: введите сомножители: '); Read(a,b); Writeln('Произведение равно ',a*b); Write('Для продолжения нажмите любую клавишу'); ReadKey; ClrScr end; 'E','e':begin Write('Деление: введите делимое и делитель: '); Read(a,b); Writeln('Частное равно ',a/b); Write('Для продолжения нажмите любую клавишу'); ReadKey; ClrScr end; 'Q','q':; else begin Writeln(#13#10,'Error, please enter C, E or D',#13#10); end end; until c in ['Q','q']; Writeln('Ждем Вас снова!'); Readkey end.
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