Чем можно заменить оператор goto в турбо паскале. Существует программа нужно, чтобы при нажатии определенной буквы выполнялась определенный цикл, как это сделать не используя оператор безусловного перехода goto. Приведите при...

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Чем можно заменить оператор goto в турбо паскале. Существует программа нужно, чтобы при нажатии определенной буквы выполнялась определенный цикл, как это сделать не используя оператор безусловного перехода goto. Приведите пример на следующем коде: Program ABC; Uses CRT; var a, b, x, y, w, z: Real; C, D, E, Q: integer; begin begin {Q} writeln ('la-la-la'); writeln ('Если хотите вычислить сумму, то нажмите С, произведение- D, операцию деления -E '); readln; ClrScr; end; begin {c} readln(a, b); writeln (a+b); readln; ClrScr; end; begin {D} readln(x, y); writeln (x*y); readln; ClrScr; end; begin {E} readln(w, z); writeln (w/z); readln; ClrScr; end; end. Если пользователь нажимает букву Q нужно вернуть его к операции: " begin {Q} writeln ('la-la-la'); writeln ('Если хотите вычислить сумму, то нажмите С, произведение- D, операцию деления -E '); end;" В случае, если пользователь вводит любую другую букву нужно сказать, что 'Error, please enter C, E or D' и после того, как он введет нужную букву вывести соответствующую операцию

Автор: Гость