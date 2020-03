Чем можно заменить оператор goto в турбо паскале. Существует программа нужно, чтобы при нажатии определенной буквы выполнялась определенный цикл, как это сделать не используя оператор безусловного перехода goto. Приведите при...

Гость: Гость:

Program ABC; Uses CRT; var a,b:real; c:char; begin ClrScr; repeat Writeln('la-la-la'); Write('Если хотите вычислить сумму, то нажмите С,'); Writeln(' произведение- D, операцию деления -E '); Writeln('Для завершения работы нажмите Q'); c:=ReadKey; case c of 'C','c':begin Write('Сложение: введите слагаемые: '); Read(a,b); Writeln('Сумма равна ',a+b); Write('Для продолжения нажмите любую клавишу'); ReadKey; ClrScr end; 'D','d':begin Write('Умножение: введите сомножители: '); Read(a,b); Writeln('Произведение равно ',a*b); Write('Для продолжения нажмите любую клавишу'); ReadKey; ClrScr end; 'E','e':begin Write('Деление: введите делимое и делитель: '); Read(a,b); Writeln('Частное равно ',a/b); Write('Для продолжения нажмите любую клавишу'); ReadKey; ClrScr end; 'Q','q':; else begin Writeln(#13#10,'Error, please enter C, E or D',#13#10); end end; until c in ['Q','q']; Writeln('Ждем Вас снова!'); Readkey end.