Чому бійці які десантуються з гелікоптерів на канатах обовязково одягають термо ??ахисні рукавички
Физика
Чому бійці які десантуються з гелікоптерів на канатах обовязково одягають термо ??ахисні рукавички
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що під час спуску відбувається тертя (в руках), температура нагрівається. Рукавиці захищають руки від опіків.
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