У воді масою 155г розчинили плюмбум нітрат масою 45г. Обчисліть масову частку солі в розчині
Химия
У воді масою 155г розчинили плюмбум нітрат масою 45г. Обчисліть масову частку солі в розчині
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m(H₂O) =155г. m[Pb(NO₃)]₂ =45г. -------------------- ω(соли)-? 1. Определяем массу раствора: m(р-ра) =m(H₂O) +m[Pb(NO₃)]₂ =155г. +45Гг.=200г. 2. Определяем массовую долю соли по формуле: ω=m(в-ва)÷m(р-ра) ω%=ω×100% ω[Pb(NO₃)]₂ =m[Pb(NO₃)]₂÷m(р-ра) =45г.÷200г.=0,225 ω%[Pb(NO₃)]₂ = ω[Pb(NO₃)]₂ × 100%=0,225×100%=22,5% 3. Массовая доля нитрата свинца в растворе будет 0,225 или 22,5%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Чем можно заменить оператор goto в турбо паскале. Существует программа нужно, чтобы при нажатии определенной буквы выполнялась определенный цикл, к...
Музыка
Изготовление музыкального инструмента долгие годы являлось таинством ,каждый ин??трумент создавался как уникальное произведение .Производство каждо...
Литература