У воді масою 155г розчинили плюмбум нітрат масою 45г. Обчисліть масову частку солі в розчині

Гость: Гость:

Дано: m(H₂O) =155г. m[Pb(NO₃)]₂ =45г. -------------------- ω(соли)-? 1. Определяем массу раствора: m(р-ра) =m(H₂O) +m[Pb(NO₃)]₂ =155г. +45Гг.=200г. 2. Определяем массовую долю соли по формуле: ω=m(в-ва)÷m(р-ра) ω%=ω×100% ω[Pb(NO₃)]₂ =m[Pb(NO₃)]₂÷m(р-ра) =45г.÷200г.=0,225 ω%[Pb(NO₃)]₂ = ω[Pb(NO₃)]₂ × 100%=0,225×100%=22,5% 3. Массовая доля нитрата свинца в растворе будет 0,225 или 22,5%