Помогите мне надо рассказать о -белом городе- Москвы (типа доклада) Все подробно. з??ранре спасибо

Гость: Гость:

1)Для защиты загорья, как тогда называли новые части города, в 60-х годах 16века был насыпан земляной вал. Там, где к валу подходили улицы, строили бревен-чатые укреплённые землёй ворота. В 1586 году царь Фёдр Иванович повелел "наМоскве сделать град каменный, дать ему имя царёв Белый каменный город". Строи-тельство крепостной стены шло по уже имеющемуся земляному валу, проходившему полинии современного Бульварного кольца. Руководил строительством выдающийся зод-чий Фёдр Савельевич (предположительная фамилия - Иванов) по прозвищу Конь. Ниж-ние части этой крепости сооружали из белого камня, а верх - из кирпича. Стенапротянулась на девять с половиной километров, её высота доходила до десяти мет-ров, а толщина до шести метров. На стене было построено 27 башен с шатровойкровлей. По внешней стороне шёл ров. Строительство крепости было закончено в 1593 го-ду. Новая крепость и в московском разговорном языке и в официальных документахназывалась Белым городом. Позже это название перешло и к территории, окружённойстеной. Почему же стена из красного кирпича называлась Белым городом? Очевидно пото-му, что она была с белокаменным основанием. Стена Белого города существовала до времён императрицы Елизаветы Петровны,то есть до середины 18 века. Тогда она пришла в ветхость и была сломана. При им-ператрице Екатерине II вал был заравнен, и по направлению этого вала были поса-жены берёзы и образованы бульвары. Из них особенно был замечателен Тверской,простирающийся от Тверской улицы до Никитинской. Это один из первых и длиннейшихбульваров. Последний остаток Белого города - башня у Арбатских ворот - была сло-мана в 1792 году. 2)Земляной город образовался при царе Фёдоре Ивановиче в 1591-1592 годах иохватывает Кремль, Китай-город и Белый город. В местах пересечения с валом улицгорода были построены 34 башни с воротами. Земляной новая крепость была построе-на не случайно: при её обстреле ядра пушек противника зарывались в землю и непричиняли большого вреда. Построили это грандиозное сооружение всего за один годи поэтому оно получило название "скородом". В земляном городе продолжались многие улицы, начинавшиеся в Белом городе:Арбатская, Тверская и другие. Также были малые улицы и множество переулков ипроездов. В 1611 году поляки, вторгшиеся в пределы России, подожгли Москву. В пожарепогибли и стены скородома. В 30-х годах 17 века по линии сгоревшего скородома был вырыт ров и насыпанвысокий земляной вал. Вал и ров земляного города просуществовали до начала 19века. В ходе реконструкции Москвы после пожара 1812 года вал был срыт, а ровзасыпан. Своеобразным было население земляного города. Ближе к валу у городских воротбыли поселены в особых слободах стрелецкие полки. В Замоскворечье, кроме стрель-цов были поселены казаки - отсюда названия казачьих переулков. Основное населе-ние земляного города составляли ремесленники, также селившиеся в особых слободахпо профессиям. В Замоскворечье была переведена слобода кузнецов пушечного двора,отсюда название Новокузнецкой улицы. Выбирай=)