К цели приведет не мечта а труд! текст на одну страницу согласен я или нет! Пожалу??ста помогите срочно
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К цели приведет не мечта а труд! текст на одну страницу согласен я или нет! Пожалу??ста помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Напиши, что только усердный труд приведёт к цели. Нужно трудиться и трудиться, а не мечтать. Мечтать не вредно. Подумай об этом и напиши всё своими словами!)
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