Даю 15 БАЛЛОВ!Передача представленного в кодировке Unicode текстового файла через некоторое соединение осуществлялась со скоростью 56Кбит/с в течение 30 с. Сколько страниц содержал переданный текст, если на одной странице разме...

Информатика

Даю 15 БАЛЛОВ!Передача представленного в кодировке Unicode текстового файла через некоторое соединение осуществлялась со скоростью 56Кбит/с в течение 30 с. Сколько страниц содержал переданный текст, если на одной странице размещается 3072 символа?

Автор: Гость