Даю 15 БАЛЛОВ!Передача представленного в кодировке Unicode текстового файла через некоторое соединение осуществлялась со скоростью 56Кбит/с в течение 30 с. Сколько страниц содержал переданный текст, если на одной странице разме...

Информатика
Даю 15 БАЛЛОВ!Передача представленного в кодировке Unicode текстового файла через некоторое соединение осуществлялась со скоростью 56Кбит/с в течение 30 с. Сколько страниц содержал переданный текст, если на одной странице размещается 3072 символа?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Один символ в Юникод - 8 бит. 56 Кбит = 56 * 1024 = 57344 бит/с. Всего передано 57344 * 30 = 1720320 бит = 215040 символов. Страниц: 215040 / 3072 = 70. Переданный текст содержит 70 страниц.
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