Почему нужно учиться на чужих ошибках помогите пожалуйста!!!!!

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Почему нужно учиться на чужих ошибках помогите пожалуйста!!!!!
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Гость:
Чтобы их не повторять в своей жизни
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