Cравните внутреннюю политику Александра I и Николая I

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Александр I взошел на российский престол, намереваясь осуществить радикальную реформу политического строя России путем создания конституции, гарантировавшей всем подданным личную свободу и гражданские права. Уже в первые дни после воцарения Александр I объявил, что управлять Россией будет «по законам и по сердцу» Екатерины II. Параллельно Александр I осуществлял административную реформу и реформу образования. НИКОЛАЙ I (1796-1855), российский император с 1825, третий сын императора Павла I. Вступил на престол после внезапной смерти императора Александра I. Подавил восстание декабристов. При Николае I была усилена централизация бюрократического аппарата, создано Третье отделение, составлен свод законов Российской империи, введены новые цензурные уставы (1826, 1828). Получила распространение официальной народности теория. В 1837 открыто движение на 1-й в России Царскосельской ж. -д. Были подавлены Польское восстание 1830-1831, революция в Венгрии 1848-49. Важной стороной внешней политики явился возврат к принципам Священного союза. В период царствования Николая I Россия участвовала в войнах: Кавказской войне 1817-64, русско-персидской войне 1826-28, русско-турецкой войне 1828-29, Крымской войне 1853-56.У Николая 1, не было да-же намерений, связанных с изменением государственного строя России.