2NaOH+Al2O3+3H2O-gt; 2Na[Al(OH)4] Напишите полное и краткое ионное уравнение. Помогите срочн?? пожалуйста!!!
Химия
2NaOH+Al2O3+3H2O-gt; 2Na[Al(OH)4] Напишите полное и краткое ионное уравнение. Помогите срочн?? пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na(+) +2OH(-) +Al2O3 +3H2O = 2Na(+) + 2[Al(OH)4] (-) 2OH(-) +Al2O3 +3H2O = 2[Al(OH)4] (-)
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