Замініть у поданих реченнях дієприслівникові звороти ПІДРЯДНИМИ частинами складних речень 1. Піклуючись про щастя інших, ми знаходимо свої щастя. 2. Той каштан попереду і той будинок, жайворон і полин, запах гіркого меду і йо...
Українська мова
Замініть у поданих реченнях дієприслівникові звороти ПІДРЯДНИМИ частинами складних речень 1. Піклуючись про щастя інших, ми знаходимо свої щастя. 2. Той каштан попереду і той будинок, жайворон і полин, запах гіркого меду і його незрозумілий потяг до того дому - все це складало настрій, що його відчуваєш, прокинувшись у залитій сонцем кімнаті.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Коли піклуємося про щастя інших, ми знаходимо своє щастя. 2. Той каштан попереду і той будинок, жайворон і полин, запах гіркого меду і його незрозумілий потяг до того дому - все це складало настрій, що його відчуваєш, коли прокинешся у залитій сонцем кімнаті.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
2NaOH+Al2O3+3H2O-> 2Na[Al(OH)4] Напишите полное и краткое ионное уравнение. Помогите срочн?? пожалуйста!!!
География
СРОЧНО !!!!!!Определить масштаб карты, если расстояние в 4 км между населенными пунк??ами на карте соответствует 5 см.
Математика