Замініть у поданих реченнях дієприслівникові звороти ПІДРЯДНИМИ частинами складних речень 1. Піклуючись про щастя інших, ми знаходимо свої щастя. 2. Той каштан попереду і той будинок, жайворон і полин, запах гіркого меду і йо...

Українська мова
Замініть у поданих реченнях дієприслівникові звороти ПІДРЯДНИМИ частинами складних речень 1. Піклуючись про щастя інших, ми знаходимо свої щастя. 2. Той каштан попереду і той будинок, жайворон і полин, запах гіркого меду і його незрозумілий потяг до того дому - все це складало настрій, що його відчуваєш, прокинувшись у залитій сонцем кімнаті.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Коли піклуємося про щастя інших, ми знаходимо своє щастя. 2. Той каштан попереду і той будинок, жайворон і полин, запах гіркого меду і його незрозумілий потяг до того дому - все це складало настрій, що його відчуваєш, коли прокинешся у залитій сонцем кімнаті.
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