Укажите словосочетания в которых представлено несогласованное определение :а) Деревенский дом б) стихи поэта в)гордость площади г) лодка с парусом .
Русский язык
Укажите словосочетания в которых представлено несогласованное определение :а) Деревенский дом б) стихи поэта в)гордость площади г) лодка с парусом .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)стихи поэта и г) лодка с парусом
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Русский язык
Укажите словосочетания в которых представлено несогласованное определение :а) Деревенский дом б) стихи поэта в)гордость площади г) лодка с парусом .
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