Укажите словосочетания в которых представлено несогласованное определение :а) Деревенский дом б) стихи поэта в)гордость площади г) лодка с парусом .

Русский язык

Укажите словосочетания в которых представлено несогласованное определение :а) Деревенский дом б) стихи поэта в)гордость площади г) лодка с парусом .

Автор: Гость