"На горах" Андрей Белый разбор стихотворения

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"На горах" Андрей Белый Андрей Белый-русский писатель и поэт-символист,мечтающий о грядущих переменах и революции,способной улучшить и изменить мир,но так и не сумевший понять,что то о чём мечтал,увы,уже свершилось.Трагедия творчества Белого-это его оторванность от реальной жизни,будучи философом он не замечал действительности.Через символизм Белый пытался скрыть прямой смысл своего творчества,заменив его символами."На горах" автор создал в 1903 году,переживая происходящую действительность.Главный герой-это поэт,понимающий силу красоты,познающий природу.Потеря смысла происходит через появление мифического горбуна,способного подчинять себе силы стихий.Солнце он изобразил ананасом,стихии-метельно -серебряными бурями ,горбун-это образ философии того времени.За счёт символизма, Белый разнообразил поэзию,добавил мобильность и неоднозначность слову,окрасил поэтическое слово гранями и оттенками смысла,обогатил поэзию в целом.