Cu=CuO=CuSO4=FeSO4=Fe (OH)2
Химия
Cu=CuO=CuSO4=FeSO4=Fe (OH)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 2Cu + O2 → 2CuO 2. CuO + H2SO4→ CuSO4 + H2O 3. CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu 4. FeSO4 + 2KOH → Fe(OH)2 + K2SO4
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