Помогите пожалуйста! Выпишите словосочетания парами:с полногласными и неполногласными сочетаниями в одном корне. Легкие облака,головная боль,быстрое охлаждение,гражданская война,южные страны,в прошлую среду,краткое изложение,...
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Помогите пожалуйста! Выпишите словосочетания парами:с полногласными и неполногласными сочетаниями в одном корне. Легкие облака,головная боль,быстрое охлаждение,гражданская война,южные страны,в прошлую среду,краткое изложение,живописные берега,величественные деревья,старые ворота,хорошенький младенец,крепкое здоровье,древесный жук,коротенький хвостик,холодное лето,вторая глава,прочное волокно,молодые люди,угрюмый привратник,ближний пригород,прибрежная растительность,правая сторона,министерство здравоохранения,середина недели.
Ответ(ы) на вопрос:
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Легкие обЛАка - прочное вОЛОкно гОЛОвная боль - вторая гЛАва быстрое охЛАждение - хОЛОдное лето гРАжданская война - ближний пригОРОд южные стРАны - правая стОРОна в прошлую сРЕду - сЕРЕдина недели кРАткое изложение - кОРОтенький хвостик живописные бЕРЕга - прибРЕжная растительность величественные дЕРЕвья - дРЕвесный жук старые вОРОта - угрюмый привРАтник хорошенький мЛАденец - мОЛОдые люди крепкое здОРОвье - министерство здРАвоохранения
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