Помогите пожалуйста! Выпишите словосочетания парами:с полногласными и неполногласными сочетаниями в одном корне. Легкие облака,головная боль,быстрое охлаждение,гражданская война,южные страны,в прошлую среду,краткое изложение,...

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Помогите пожалуйста! Выпишите словосочетания парами:с полногласными и неполногласными сочетаниями в одном корне. Легкие облака,головная боль,быстрое охлаждение,гражданская война,южные страны,в прошлую среду,краткое изложение,живописные берега,величественные деревья,старые ворота,хорошенький младенец,крепкое здоровье,древесный жук,коротенький хвостик,холодное лето,вторая глава,прочное волокно,молодые люди,угрюмый привратник,ближний пригород,прибрежная растительность,правая сторона,министерство здравоохранения,середина недели.

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