Капитан Немо управлял своим "Наутилусом" с использованием аппаратуры,которая в любой момент давала знать,в какой точке океана находится корабль, каково атмосферное давление, влажность,температура и др. При помощи какого особого...
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Капитан Немо управлял своим "Наутилусом" с использованием аппаратуры,которая в любой момент давала знать,в какой точке океана находится корабль, каково атмосферное давление, влажность,температура и др. При помощи какого особого прибора капитан узнавал о приближении бури? 1)барометр 2)storm-glass 3)манометр 4)секстант 5)гигрометр 6)зрительная труба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Барометр измерял атмосферное давление так что склоняюсь к 1 варианту
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