Анализ стихотворения «И будет вскоре весенний день… » Игорь Северянин.
Литература
Анализ стихотворения «И будет вскоре весенний день… » Игорь Северянин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Король поэтов" Игорь Северянин написал стихотворение "И будет вскоре весенний день.." в 1925 году.Находясь в вынужденной иммиграции,поэт не переставал думать о России,называя себя дачником,а не иммигрантом.Поэт держался подальше от политики,не выступал против Советской власти.Мысленно он был в России,тосковал по Родине и мечтал вернуться.Герой стихотворения-лирик, хотел вернуться в старую,спокойную,умытую Россию,ту,которую он помнил и которую любил.Ностальгическое настроение автора не было связано с событиями Революции 17 года, с издержками власти Большевиков,массовым уничтожением дворянства,истреблением интеллигенции и аристократии.Северянин призывает любить русскую землю,с её традициями и обычаями,целовать её и тогда никто не сможет у вас её отобрать.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Великий квадрат розрізали на однакові маленькі квадратики .Потім перелічили усі ??аленькі квадратики які доторкалися до контур великого квадрвту .ї...
Другие предметы
Другие предметы
Капитан Немо управлял своим "Наутилусом" с использованием аппаратуры,которая в любой момент давала знать,в какой точке океана находится корабль, ка...