Анализ стихотворения «И будет вскоре весенний день… » Игорь Северянин.

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"Король поэтов" Игорь Северянин написал стихотворение "И будет вскоре весенний день.." в 1925 году.Находясь в вынужденной иммиграции,поэт не переставал думать о России,называя себя дачником,а не иммигрантом.Поэт держался подальше от политики,не выступал против Советской власти.Мысленно он был в России,тосковал по Родине и мечтал вернуться.Герой стихотворения-лирик, хотел вернуться в старую,спокойную,умытую Россию,ту,которую он помнил и которую любил.Ностальгическое настроение автора не было связано с событиями Революции 17 года, с издержками власти Большевиков,массовым уничтожением дворянства,истреблением интеллигенции и аристократии.Северянин призывает любить русскую землю,с её традициями и обычаями,целовать её и тогда никто не сможет у вас её отобрать.