Насколько образ "идеального рыцаря" соответствовал реальному облику и поведению ??оспод?
История
Насколько образ "идеального рыцаря" соответствовал реальному облику и поведению ??оспод?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совсем не соответствовал ,они были вредные, начальные, занощивые ,несправедливые и нечестные. А к слугам они вообще относились как к грязи .
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