Водные животные с обтекаемой формой тела, покрытой чешуёй. Передвигаются с помощью плавников. Дышат с помощью жабр. Назовите группу.

Окружающий мир
Водные животные с обтекаемой формой тела, покрытой чешуёй. Передвигаются с помощью плавников. Дышат с помощью жабр. Назовите группу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все эти признаки подходят по рыб, можно и первоклашке догадаться;)
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