Водные животные с обтекаемой формой тела, покрытой чешуёй. Передвигаются с помощью плавников. Дышат с помощью жабр. Назовите группу.
Окружающий мир
Водные животные с обтекаемой формой тела, покрытой чешуёй. Передвигаются с помощью плавников. Дышат с помощью жабр. Назовите группу.
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Гость:
Все эти признаки подходят по рыб, можно и первоклашке догадаться;)
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