Обратите десятичную дробь в обыкновенную и выполните умножение.Представьте отве??,если возможно,в виде десятичной дроби: 0,12*1/6 ; 1/3*0,1 ;
Математика
Обратите десятичную дробь в обыкновенную и выполните умножение.Представьте отве??,если возможно,в виде десятичной дроби: 0,12*1/6 ; 1/3*0,1 ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 0,12 * 1/6 = 12/100 * 1/6 = (12 * 1)/(100 *6) = (2 * 1)/(100 * 1) = 0,02 2) 1/3 * 0,1 = 1/3 * 1/10 = (1 * 1)/(3 * 10) = 1/30
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