Существует легенда ,что однажды Пифагор проходил мимо кузницы и услышал в звуках ??олотов ,бьющих о наковальню ,гармоничные сочетания звуков . верный своей уверенности в гармонии чисел он с помощью созданного им инструмента мон...
Музыка
Существует легенда ,что однажды Пифагор проходил мимо кузницы и услышал в звуках ??олотов ,бьющих о наковальню ,гармоничные сочетания звуков . верный своей уверенности в гармонии чисел он с помощью созданного им инструмента монохорда ,вывел численные соотношения гармоничных созвучий : 2к1 ,3к2,4к3. они показывают ,например ,какой длины следует взять струны ,чтобы получить гармоничные сочетания . Какое соотношение дает чистую квинту ? 1) -2к1 ; 2) -3к2 ; 3) -4к3
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Гость:
Думаю,что вариант 2,но точно не уверенна
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