Пожалуйста помогите с матемом запарился уже ;(((((( найти значение выражения 3 5/6-2,25+5 5/12

Математика

Пожалуйста помогите с матемом запарился уже ;(((((( найти значение выражения 3 5/6-2,25+5 5/12

Автор: Гость