Пожалуйста помогите с матемом запарился уже ;(((((( найти значение выражения 3 5/6-2,25+5 5/12
Математика
Пожалуйста помогите с матемом запарился уже ;(((((( найти значение выражения 3 5/6-2,25+5 5/12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 5/6 = 3,83 5 5/12 = 5,42 3,83 - 2,25 +5,42=1,58+5,42= 7 Надеюсь, что правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Музыка
Существует легенда ,что однажды Пифагор проходил мимо кузницы и услышал в звуках ??олотов ,бьющих о наковальню ,гармоничные сочетания звуков . верн...
Математика
Обратите десятичную дробь в обыкновенную и выполните умножение.Представьте отве??,если возможно,в виде десятичной дроби: 0,12*1/6 ; 1/3*0,1 ;