РЕШИТЕ СРОЧНООО 20 баллов

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21. Первое неравенство меньше либо равно 0, когда числитель меньше либо равно 0, так как знаменатель при всех значениях х ( кроме х=1) больше нуля. Решим неравенство х^2-6х-7<=0, D=36+28=64, -1 и 7- корни соответствующего уравнения. Решим методом интервалов, корни разбивают числовую прямую на интервалы (- бесконечности; -1),(-1;7),(7;+ бесконечности), определим знак неравенства в каждом из них: 1) х=-2, (-2)^2-6•(-2)-7=9>0 Аналогично, 2) х=0 -7<0 3) х=8 9>0 Решение первого неравенства системы- (-1;1) и (1; 7) Второе неравенство -3х+3>0, х<1 Ответ: (-1;1) 22. 5кг сухого белья состоит из 200гр воды (5000:100•4= =200) и 4кг800гр белья. Пусть после стирки белье стало весить х кг, тогда воды там 0,2х кг, а белья 0,8х кг. Как мы выяснили, 0,8х=4,8 х=6 кг Ответ:6кг