Какое количество теплоты требуется для нагревания латунной пластинки массой 250г ??а 300 градусов цельсия? Удельная теплоемкость латуни 380Дж/кг*градусы Цельсия
Физика
Какое количество теплоты требуется для нагревания латунной пластинки массой 250г ??а 300 градусов цельсия? Удельная теплоемкость латуни 380Дж/кг*градусы Цельсия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если начальная температура равна 0 то: 380*0.25*300=28500Дж
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