Исследуйте население своего населенного пункта (дома, подъезда) и систематизируй??е полученную информацию. У меня в доме 3 подъезда=57 квартир=228 человек.-Систематизируйте
География
Исследуйте население своего населенного пункта (дома, подъезда) и систематизируй??е полученную информацию. У меня в доме 3 подъезда=57 квартир=228 человек.-Систематизируйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня в доме 2 подъезда=10 квартир=300 человек
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