Исследуйте население своего населенного пункта (дома, подъезда) и систематизируй??е полученную информацию. У меня в доме 3 подъезда=57 квартир=228 человек.-Систематизируйте

География

Исследуйте население своего населенного пункта (дома, подъезда) и систематизируй??е полученную информацию. У меня в доме 3 подъезда=57 квартир=228 человек.-Систематизируйте

Автор: Гость