№3. 1). Вектор а {-2;3}, b {1;-1} вектор b - a {....} P.S я уже решил, просто хочу проверить. Може??е проверить остальное (пожеланию)
Геометрия
№3. 1). Вектор а {-2;3}, b {1;-1} вектор b - a {....} P.S я уже решил, просто хочу проверить. Може??е проверить остальное (пожеланию)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{3;-4} b{1;-1} - a{-2;3} 1-(-2)=3 -1-3=-4 b-a{3;-4}
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