№3. 1). Вектор а {-2;3}, b {1;-1} вектор b - a {....} P.S я уже решил, просто хочу проверить. Може??е проверить остальное (пожеланию)

Геометрия

№3. 1). Вектор а {-2;3}, b {1;-1} вектор b - a {....} P.S я уже решил, просто хочу проверить. Може??е проверить остальное (пожеланию)

Автор: Гость