Определите импульс материальной точки массой 0,5 кг в момент времени 2 с, которая движется вдоль оси ОХ по закону x=2+3t2+2t3 где t - время в секундах, x - координата в метрах
Физика
Определите импульс материальной точки массой 0,5 кг в момент времени 2 с, которая движется вдоль оси ОХ по закону x=2+3t2+2t3 где t - время в секундах, x - координата в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если V=dx/dt=6t+6t^2, то V(2)=12+24=36м/с; mV=0,5*36=18кг*м/с.
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