Пожалуйста,сделайте полный синтаксический разбор данный предложений. Даю целых 40б. Предложение: 1) Имена прилагательные изменяются по родам,числам и падежам. 2) Сумерки и шум дождя за окном распологали касну. 3) Я весной...
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Пожалуйста,сделайте полный синтаксический разбор данный предложений. Даю целых 40б. Предложение: 1) Имена прилагательные изменяются по родам,числам и падежам. 2) Сумерки и шум дождя за окном распологали касну. 3) Я весной взошла петон выросла,по зарям увела,в полдень выросла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Повествовательное, невосклицательное, простое, с однородными членами (существительными). Имена прилагательные-подлежащее изменяются-сказуемое 2) Повествовательное, невосклицательное, (вроде простое, но тут два подлежащих, нужно подумать) сумерки, шум -подлежащее распологали-сказуемое 3) Повествовательное, невосклицательное, сложное, осложнено однородными сказуемыми. -подлежащее выражено местоимением Я -сказуемые: взошла, цвела, вызрела, выросла Вроде так)
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