1) 6 ед. || класса и 80 ед. | класса= 2)43 ед. || класса и 5 ед. | класса= 3)8 ед. || класса и 37 ед. |класса= 4)607 ед. || класса= Помогите вставить числа
Математика
1) 6 ед. || класса и 80 ед. | класса= 2)43 ед. || класса и 5 ед. | класса= 3)8 ед. || класса и 37 ед. |класса= 4)607 ед. || класса= Помогите вставить числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)6080 2)4305 3)8037 4)6070
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить задачу по математике участок прямоугольной формы примыкает к дому длина к??торова 10м С трёхт сторонучастка обнесён изгородью длиной 130 м Ч...
Математика
Из 8 одинаковых монет 7 золотых и 1 фальшивая более лёгкая. Как определить фальшиву?? монету за 2 взвешивания на чашечных весах???? Быстрее пож...
Физика
Определите импульс материальной точки массой 0,5 кг в момент времени 2 с, которая движется вдоль оси ОХ по закону x=2+3t2+2t3 где t - время в се...
Математика
Дана выборка, характеризующая месячную прибыль предпринимателей ( в тысячах рубл??й) 42,57,47,43,46,53,50,47,49,51,45,46,50,51,55,52,47,42,56 С...