1) 6 ед. || класса и 80 ед. | класса= 2)43 ед. || класса и 5 ед. | класса= 3)8 ед. || класса и 37 ед. |класса= 4)607 ед. || класса= Помогите вставить числа

Математика

1) 6 ед. || класса и 80 ед. | класса= 2)43 ед. || класса и 5 ед. | класса= 3)8 ед. || класса и 37 ед. |класса= 4)607 ед. || класса= Помогите вставить числа

Автор: Гость