Тире между подлежащим и сказуемым 5 предложений с словарными словами на букву е,и
Русский язык
Тире между подлежащим и сказуемым 5 предложений с словарными словами на букву е,и
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Земля - это дом для всех Ученье -свет, а неученье -тьма Дважды два-четыре Удивительное дело-сон Одиночество в творчестве-тяжёлая штука
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