Допоможіть будь ласка знайти формулу Мінділєєва Клапейрона
Физика
Допоможіть будь ласка знайти формулу Мінділєєва Клапейрона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
PV = nRTгде n – число молей газа;P – давление газа (например, в атм;V – объем газа (в литрах);T – температура газа (в кельвинах);R – газовая постоянная (0,0821 л·атм/моль·K).
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