Задание 1:Выполните арифметическую операцию а)1110,011(2)-1001,1101(2) б)1110,01(2)-1001,11(2) в)1110,101(2)-1001,11(2).Задание 2: Расставьте знаки арифметических операций так,чтобы были верны следующие равенства в двоичной сис...

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Задание 1:Выполните арифметическую операцию а)1110,011(2)-1001,1101(2) б)1110,01(2)-1001,11(2) в)1110,101(2)-1001,11(2).Задание 2: Расставьте знаки арифметических операций так,чтобы были верны следующие равенства в двоичной системе: а)1100?11?100=100000 б)1100?10?10=100 в)1100?10?10=110000.Задание 3:Выпишите целые числа,принадлежащие следующим числовым промежуткам а)101101(2);110000(2) в)101001(2);110011(2).Задание4: Вычислите выражение а)(1111101(2)+AF16)/36(8) б)125(8)+11101(2)*A(2)(16) в)357(8)/1110(2)+AC(16)Задание5:Найдите средне арифметическое а)10010110(2),1100100(2) и 110010(2) б)11011010(2);1010000(2) в)1010111(2),10001111(2) и 10100.

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