В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. А) lСолнцеlвоздухlводаl Б)Солнце amp; воздух ...
Информатика
В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. А) lСолнцеlвоздухlводаl Б)Солнце amp; воздух В)Солнце amp; воздух amp; вода Г)Солнце l Воздух
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