В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. А) lСолнцеlвоздухlводаl Б)Солнце amp; воздух ...

Информатика

В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Расположите обозначения запросов в порядке возрастания количества страниц, которые найдет поисковый сервер по каждому запросу. А) lСолнцеlвоздухlводаl Б)Солнце amp; воздух В)Солнце amp; воздух amp; вода Г)Солнце l Воздух

Автор: Гость