Турист первый день прошёл половину пути и 25 км,второй день 1/3часть оставшийся пути,ему осталось пройти ещё 40 км.сколько км содержать вес путь
Математика
Турист первый день прошёл половину пути и 25 км,второй день 1/3часть оставшийся пути,ему осталось пройти ещё 40 км.сколько км содержать вес путь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - весь путь х/2+25 - в первый день (х-(х/2+25))*1/3 - во второй х/2+25+(х-х/2-25)*1/3+40=х х/2+25+х/3-х/6-25/3+40=х (умножим на 6) 3х+150+2х-х-50+240=6х 150-50+240=6х-3х-2х+х 2х=340 х=340:2 х=170 (км) Ответ: весь путь равен 170 км
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