Найдите наименьшее четырёхзначное число, которое делится на 7 и записывается четырьмя различными цифрами БЫСТРЕЕ ПЛИЗ!! Даю 20 балов
Математика
Найдите наименьшее четырёхзначное число, которое делится на 7 и записывается четырьмя различными цифрами БЫСТРЕЕ ПЛИЗ!! Даю 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1029 / 7 = 147 Первые цифры четырехзначного числа самые маленькие 1 и 0. Наименьшее четырехзначное кратное 7 это 1001. Дальше перебором добавляем по семь, пока все цифры не будут разными.
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