Допоможіть будь-ласка одну із цих задач

Гость: Гость:

1.Білок переробляється і розщеплюється на складові амінокислоти.Ці амінокислоти виконують в тілі безліч різних функцій. Амінокислоти переробляються організмом і, якщо необхідно, виводяться в м'язову тканину, забезпечуючи її зростання і відновлення. Проте білки є швидше пластичним матеріалом ніж енергетичним, білки можна використовувати і в інших цілях. тому основним джерелом енергії для нашого організму є вуглеводи. Сподіваюсь я тобі допомогла