Напишіть 3 речення із складеними іменними присудками. СРОЧНО НУЖНО, ДАЙТЕ ОТВЕТ ПЖ!!!
Українська мова
Напишіть 3 речення із складеними іменними присудками. СРОЧНО НУЖНО, ДАЙТЕ ОТВЕТ ПЖ!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чорні жилаві руки були наче з заліза(іменна частина-наче з заліза,звязка-були)
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