Сочинение на тему проблема терпимости к чужим недостаткам.

Гость: Гость:

Случается, мы совершаем поступки, которые характеризуют нас не с лучшей стороны. Иногда от того, что нам лень поступить по-другому, а иногда в силу характера. Однако мы всегда находим себе оправдание. В случае с другими людьми мы очень часто бываем категоричны: критикуем их и осужаем, но редко задумываемся о том, почему человек поступил или сказал так или иначе. Терпимости к чужим недостаткам нигде не учат-это то качество, которое приходит с опытом и закаляется смирением и воздержанием от осуджения. Мы все хотим быть правыми и судить " со своей колокольни" а подумать о чувствах людей забываем.Ведь однажды промолчать лучше, чем сказать лишнее, а тем более для кого-то обидное. Пусть нам еще не так много лет, но черты терпимости к чужим недостатками можно воспитать и с молоду. Быть аккуратней в высказываниях, воздерживаться от негативной оценки людей, резких осуждений. И тогда окружающие нас люди будут намного доброжелательнее и к нашим недостаткам.