Спростіть вираз (корінь з Х + корінь з У)2- 2корінь ху
Алгебра
Спростіть вираз (корінь з Х + корінь з У)2- 2корінь ху
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