Сравни 4дм2см 40см+3см 92дм+5см 9м6дм 6м+3дм 36 дм 3см+2мм 2см3мм 3м9дм 30дм+9дм 56м 50дм+6дм
Математика
Сравни 4дм2см 40см+3см 92дм+5см 9м6дм 6м+3дм 36 дм 3см+2мм 2см3мм 3м9дм 30дм+9дм 56м 50дм+6дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4дм2см《40см+3см 92дм+5см《9м6дм 6м+3дм》36дм 3см+2мм》2см3мм 3м9дм=30дм+9дм 56м=50дм+6дм
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