Составить предложения со словами искусство, искусный , живопись , галлерея, пейзаж, портрет, натюрморт. Прошу , как можно быстрей! Плииз
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Составить предложения со словами искусство, искусный , живопись , галлерея, пейзаж, портрет, натюрморт. Прошу , как можно быстрей! Плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я люблю искусство .этот хкдожник искусный . Наша тема живопись. Я нарисовал натюрморт . Леонардо Давинчи нарисовал портрет
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