Как по электроотрицательности отнести элементы к металлам и неметаллам?
Химия
Как по электроотрицательности отнести элементы к металлам и неметаллам?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фтор самый сильный электроотрицатель чем к нему ближе тем электроотрицательность выше , а дальше от него меньше. Например, литий(мет) и кислород(немет). У кислорода ЭО больше чем у лития.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Информатика
Сколько клавиш в секунду надо нажимать чтобы передать с листочка на экран информацию ща указанное число секунд
Русский язык
Математика
В сказочном лесу сидят белки на ветках, напротив каждой белки 2 белки. сколько всего белок??? очень нужно