Как по электроотрицательности отнести элементы к металлам и неметаллам?

Химия
Как по электроотрицательности отнести элементы к металлам и неметаллам?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фтор самый сильный электроотрицатель чем к нему ближе тем электроотрицательность выше , а дальше от него меньше. Например, литий(мет) и кислород(немет). У кислорода ЭО больше чем у лития.
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