Сколько клавиш в секунду надо нажимать чтобы передать с листочка на экран информацию ща указанное число секунд

Информатика

Сколько клавиш в секунду надо нажимать чтобы передать с листочка на экран информацию ща указанное число секунд

Автор: Гость