Сколько клавиш в секунду надо нажимать чтобы передать с листочка на экран информацию ща указанное число секунд
Информатика
Сколько клавиш в секунду надо нажимать чтобы передать с листочка на экран информацию ща указанное число секунд
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Гость:
Ща -эту слову что ? .....
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