Вычислить значения выражений (911-479)÷8, 882÷(104-97), 700-(325-100), 146×6÷8, 216÷(4×6), 800÷(80÷10), 436-315÷5÷9, (552-487)×8÷20, (129×7-853)÷10

Математика
Вычислить значения выражений (911-479)÷8, 882÷(104-97), 700-(325-100), 146×6÷8, 216÷(4×6), 800÷(80÷10), 436-315÷5÷9, (552-487)×8÷20, (129×7-853)÷10
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1)911-479=432 432/8=54
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