Можно ли сказать что Карл Моора одинок
Литература
Можно ли сказать что Карл Моора одинок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да можно, она был одинок до того как встретил и создал шайку разбойников
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько различных четырёхзначных чисел, кратные 5, можно составить из цифр 0, 1, 3 и 5?(Цифры в числе могут повторяться.)
Литература
Напишите пересказ повести А.С.Пушкина от лица Сильвио например его описания как о?? жил,и другое.вот ,(Я Сильвио и т.д) вот помощь нужна пж
Математика
Математика
Площадка имеет форму квадрата со стороной 10м вдоль сторон этой плащадки был вырыт арык найди его длину нарисуй в тетради план площадки уменьшив ее...
Русский язык