Площадка имеет форму квадрата со стороной 10м вдоль сторон этой плащадки был вырыт арык найди его длину нарисуй в тетради план площадки уменьшив ее стороны в 100 раз

Математика

Площадка имеет форму квадрата со стороной 10м вдоль сторон этой плащадки был вырыт арык найди его длину нарисуй в тетради план площадки уменьшив ее стороны в 100 раз

Автор: Гость