Площадка имеет форму квадрата со стороной 10м вдоль сторон этой плащадки был вырыт арык найди его длину нарисуй в тетради план площадки уменьшив ее стороны в 100 раз

Математика
Площадка имеет форму квадрата со стороной 10м вдоль сторон этой плащадки был вырыт арык найди его длину нарисуй в тетради план площадки уменьшив ее стороны в 100 раз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр квадрата=40м/длина арыка/. сотая доля метра= 1 см, значит план будет со стороной 4 см
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