8 (5а+17)при а=3помогите
Математика
8 (5а+17)при а=3помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40а+136=40*3+17=137/ 2)12*8+25=121:11=11. 3)8*6-33=15=105:15=7 4)14*5-27=43, 9*43=387
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