Выписать словосочетания с предложения. Признаюсь в любви лесам,полям, рекам.
Русский язык
Выписать словосочетания с предложения. Признаюсь в любви лесам,полям, рекам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признаюсь в любви и вроди бы ничего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напешите химические формулы веществ в состав которых видят а) 1 1атом меди и 2атама??лора б) 2атамажелезо 3 атома кислорода в) 1 атом магния и один...
Математика
Добавь к каждому слову синоним и антоним слова-- нездоровье,несчастье недалеко,н??большой,невесёлый,небогатый,неаккуратныый,негромко,неправда, ...
Алгебра
Упростите выражение, заменив произведение множителей степенью: 1) 5*5*5*5 2) а*а*а*а*а 3) 2m*2m*2m*2m*2m 4) x'2*x'2*x'2*x'2 5) (-7)*(-7)*(-7)...
Английский язык