Напешите химические формулы веществ в состав которых видят а) 1 1атом меди и 2атама??лора б) 2атамажелезо 3 атома кислорода в) 1 атом магния и один атом кислорода

Химия

Напешите химические формулы веществ в состав которых видят а) 1 1атом меди и 2атама??лора б) 2атамажелезо 3 атома кислорода в) 1 атом магния и один атом кислорода

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